Ажиотаж в Приднестровье: 36 тысяч человек хотят паспорта РФ

В Приднестровье зафиксировали рекордный спрос на российские паспорта после введения упрощенной процедуры. Более 36 тысяч жителей непризнанной республики уже записались в электронную очередь на получение гражданства РФ, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
По его словам, на данный момент в списках желающих числятся 36 076 человек, и заявки продолжают поступать. Запись ведется в электронном режиме, а тестовый запуск процедуры по новым правилам уже проведен.
Власти прорабатывают особый механизм оформления документов, чтобы минимизировать бюрократическую нагрузку на заявителей. Как уточнил Игнатьев, цель — сократить объем необходимого пакета и упростить административные процедуры.
Приднестровский МИД находится в постоянном контакте с российским посольством и консульским пунктом в Тирасполе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров в настоящее время находится в Москве, где докладывает о ситуации в регионе.
Население Приднестровья составляет порядка 455,7 тыс. человек. При этом около 220 тыс. местных жителей уже обладают российским гражданством. Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ПМР получать паспорта в упрощенном порядке — без пяти лет проживания в России и экзамена по русскому языку.
Согласно официальным данным властей ПМР, подписанный главой российского государства указ касается исключительно приднестровцев, которые на момент 15 мая 2026 года постоянно проживали на территории республики. При этом зафиксированы попытки граждан Молдавии незаконно получить российское гражданство через предложенную льготную процедуру. Глава ПМР Вадим Красносельский поручил силовым структурам жестко пресекать подобные махинации и не допускать оформления документов задним числом.
