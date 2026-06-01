Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков

Правительство России утвердило концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на период до 2036 года, сообщает министерство просвещения.
Документ подготовили Минпросвещения совместно с профильными ведомствами и общественными организациями. В числе приоритетных целей концепции — снизить число преступлений среди подростков 14−18 лет, выявить и устранить причины их роста, а также усилить воспитательную роль общества.
Реализация плана, включающего 75 шагов, стартует в 2026 году и продлится до 2036 года. Одной из ключевых мер станет введение норматива по численности школьных педагогов-психологов. Ожидается, что Минпросвещения направит свои предложения по этому вопросу в правительство в третьем квартале 2028 года.
С первого квартала 2027 года на платформе «Смартека» начнут собирать и распространять лучшие региональные практики профилактики безнадзорности. К третьему кварталу того же года Минпросвещения, Минздрав и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработают программы психолого-педагогической помощи подросткам, пострадавшим от насилия. Также запланирована работа с родителями — им помогут развить навыки конструктивного общения с детьми.
С первого квартала 2027 года в школах и колледжах начнут активнее применять технологии для предотвращения и разрешения конфликтов с участием детей. А в четвертом квартале 2026 года «Движение Первых» запустит всероссийский проект, который должен привлечь внимание к проблеме подростковых конфликтов, а также помочь молодежи развить жизнестойкость и навыки управления спорами.
Глава МВД Владимир Колокольцев отчитался, что с января по март 2026 года было предотвращено 21 нападение на учебные учреждения в 15 регионах страны. «Поражает возраст правонарушителей, самому юному десять лет», — отметил он.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, потребовал «адекватно и оперативно» реагировать на рост подростковой преступности в стране. В прошлом году впервые за долгое время в России наблюдается рост подростковой преступности, а доля тяжких и особо тяжких преступлений превысила 40%, сказал он.
