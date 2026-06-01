Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков

Реализация плана, включающего 75 шагов, стартует в 2026 году и продлится до 2036 года. Одной из ключевых мер станет введение норматива по численности школьных педагогов-психологов. Ожидается, что Минпросвещения направит свои предложения по этому вопросу в правительство в третьем квартале 2028 года.