В России появились рекомендации для наборов для новорожденных

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рекомендации по формированию подарочного набора для новорожденных разработали в России, Росстандарт уже утвердил предварительный ГОСТ, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт ПНСТ “Комплект детских принадлежностей подарочный. Рекомендации по формированию и составу”… Документ устанавливает типовые рекомендации по формированию подарочного комплекта детских принадлежностей, предоставляемого родителям, усыновителям или опекунам при рождении ребенка на безвозмездной основе», — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве отметили, что эти рекомендации ориентированы на обеспечение потребностей ребенка в первый год его жизни. Ключевыми принципами ГОСТа стали безопасность, качество и практическая полезность продукции.