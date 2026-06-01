Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что глава государства поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы. Причем, по его словам, сейчас уже существуют определенные предпосылки для этого. С таким заявлением Буданов* выступил на форуме «Архитектура безопасности».
— Нам нужно завершение боевых действий, прежде всего. Как мы этого достигнем — не имеет значения. И работать над гарантиями безопасности для Украины. Без гарантий не будет будущего, все это превратится просто в какую-то «серую зону», — заявил Буданов*.
По его словам, первым этапом урегулирования должно стать закрепление позиций по линии фронта без территориальных уступок. В частности, он исключил возможность сдачи Донбасса. Буданов* добавил, что, несмотря на мнение о «тупике» в переговорах, процесс продолжается на техническом уровне. В ближайшее время Киев ожидает визит американской делегации, которая планирует посетить как Украину, так и Россию.
На данный момент, по словам главы офиса Зеленского, ключевой задачей остается формирование единой переговорной позиции стран Европы, сам Буданов* считает участие западных партнеров в процессе неизбежным. По его словам, Европа нужна не только Украине, но и России, так как у Москвы также есть множество вопросов и требований к европейским странам.
Кроме того, Буданов* отдельно подчеркнул, что у России достаточно оружия и сил для продолжения военных действий, передает «МК» со ссылкой на украинские СМИ.
До этого глава офиса Зеленского уже говорил, что Россия и Украина тратят большие средства на вооруженный конфликт, поэтому в скором времени он может завершиться. При этом политик выразил уверенность в том, что Москва и Киев смогут найти компромисс.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.