Серена Уильямс вернулась в теннисный тур, где соперничала с белоруской Соболенко

44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс вернулась в теннис после четырехлетнего перерыва. Она получила wild card на парный турнир WTA-500 в Лондоне.
Напомним, что Уильямс ушла из тура после US Open-2022. Пока Серена заявилась в турнир пар, а намерена ли суперзвезда испытать себя и в одиночном разряде, пока не сообщается.
За свою великую карьеру Уильямс провела 319 недель на первом месте в мировом рейтинге WTA, завоевав 73 титула в одиночном разряде, включая 23 трофея «Большого шлема».
В парном разряде она выиграла 23 турнира, в том числе из серии «Большого шлема». Добивалась Серена успехов и в миксте, в частности с белорусом Максимом Мирным. В одиночном разряде Серена играла с белорусками Викторией Азаренко и Ариной Соболенко. Против Соболенко в ее активе один матч — победа в трех сетах на Australian Open-2021.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко на старте «Ролан Гаррос»: «Бриллиантов я почти не чувствую, собиралась еще надеть третье ожерелье».