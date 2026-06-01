Львова-Белова отметила высокую эффективность мер поддержки семьи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила высокую эффективность государственных мер поддержки семьи.
Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей провел в Кремле встречу с Львовой-Беловой.
«Безусловно, эффективность мер государственных очень высокая. Но что я вижу в своей работе? Что часто проблемы, они могут решиться только мерами государственными, не важно — региональными или федеральными», — сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом.
Она привела пример, как отец после того, как потерял жену при родах, остался с двумя детьми на руках. Младшего он отдал в Дом ребенка, потому что нужно было содержать семью, работать, и не было возможности сидеть дома с ребенком. Отец планировал оставить его в учреждении на полтора года, а после забрать.
«Выделили дополнительные средства на няню — 30 тысяч рублей в месяц. Все, ребеночек с папой, сейчас уже достиг того возраста, когда его можно в ясли отправить… Но этого нет в региональных мерах поддержки. И вот для этого, Владимир Владимирович, у нас с Вами появляется по Вашему указу Фонд защиты детей, который сейчас Вы поручили мне возглавить», — добавила детский омбудсмен.
По ее словам, в рамках работы фонда открываются региональные отделения, где появляются ресурсы для адресной помощи, которая может поддержать семью помимо федеральных и региональных мер.