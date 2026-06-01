Counterpoint: поставки смартфонов по всему миру могут сократиться на 14%

Поставки смартфонов по всему миру в 2026 году могут сократиться на 14% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает аналитическая компания Counterpoint Research.
«Мировой рынок смартфонов переживает самый глубокий спад за всю историю наблюдений: теперь прогнозируется, что в 2026 году объем поставок сократится на 13,9%», — говорится в пресс-релизе к исследованию компании.
Уточняется, что сейчас поставки смартфонов сократились до 1,08 миллиарда единиц. Этот показатель может стать самым низким среди ранее зафиксированных с 2013 года. При этом за аналогичный период годом ранее наблюдалась положительная динамика — поставки увеличились до 3%, а количество единиц товара составило порядка 1,255 млрд устройств.
Ранее KP.RU сообщал, что самым продаваемым телефоном в истории был признан Nokia 1100. Выпущенный в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров.