«Не сорвал гастроли»: комик Михаил Шац* обратился к Трампу

Бывший российский комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в Израиль, опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал продолжающийся конфликт еврейского государства с Ираном «национальным развлечением». Поводом для ироничного заявления стало успешное завершение его двухнедельного гастрольного тура по стране.
Артист рассказал, что объехал с выступлениями шесть израильских городов, представив новую юмористическую программу. По словам Шаца*, каждая поездка превращалась в «русскую рулетку» из-за публикаций президента США Дональда Трампа, ситуативных твитов которого, по мнению комика, напрямую влияют на эскалацию или затишье в регионе.
«Очень волнительные две недели, когда каждый день после твитов Дональда Трампа было неясно: будет тур или мы продолжим наше национальное развлечение — разборки с Ираном», — написал Шац*. В шутливой форме артист поблагодарил американского лидера за «проявленное уважение и терпение» к его гастрольным планам, которые, как выразился юморист, в итоге не были сорваны.
Шац*, получивший израильское гражданство еще в 2015 году, окончательно перебрался на постоянное место жительства в Израиль после начала специальной военной операции России на Украине. В 2022 году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. В конце января 2024 года он развелся с телеведущей Татьяной Лазаревой (также признана в РФ иноагентом и включена в список террористов и экстремистов). В интервью он признавался, что отъезд из России был для него «эмоциональным бегством», а саму жизнь в зоне конфликта ранее сравнивал с «загробным миром».
Ранее комик заявил о массовом возвращении «колеблющихся» эмигрантов в РФ.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.