Синоптик предупредила о климатических аномалиях в ряде российских регионов

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в некоторых регионах России в ближайшую неделю ожидаются погодные аномалии, сообщает РИА «Новости».
Метеоролог рассказала, что речь идет, в том числе, о Ханты-Мансийском округе, Алтайском крае и Бурятии, а также Мурманской и Волгоградской областях.
В Бурятии, Волгоградской области и Забайкальском крае ожидаются ортицательные аномалии, а в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — температура существенно выше климатической нормы.
В забайкальском Крае ожидаются ночные заморозки.
