Атакованный ВСУ колледж в Старобельске нужно восстановить, заявил Пасечник

Пасечник: атакованный ВСУ колледж в Старобельске необходимо восстановить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Атакованный ВСУ колледж в Старобельске ЛНР необходимо восстановить, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.

«Также мне Сергей Сергеевич (Кравцов — ред.) задал вопрос — а что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением. Владимир Владимирович, мы должны восстановить его, потому что, я абсолютно с вами целиком согласен, труд учителя — это самый сложный и, на мой взгляд, востребованный труд, который должен быть уважаем и почитаем», — сказал Пасечник, обращаясь к президенту.

Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.

Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше