Хинштейн опроверг слухи о сносе мемориала «Курская битва» в Понырях

Хинштейн рассказал, что 1 июня Арбитражный суд региона удовлетворил иск облпрокуратуры, которая требовала признать недействительным госконтракт с ООО «Управление капитального строительства» на возведение мемориала. Надзорное ведомство сочло, что эта компания незаконно была определена прежними властями в качестве единственного поставщика. Глава региона пояснил, что прокуратура требует взыскать в пользу бюджета 1,2 млрд рублей, выделенные компании как аванс.