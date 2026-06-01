Хинштейн опроверг слухи о сносе мемориала «Курская битва» в Понырях

Арбитражный суд Курской области признал недействительным госконтракт на возведение памятника, сказал глава региона.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что информация о сносе по решению суда мемориала «Курская битва» в поселке Поныри не соответствует действительности.

«Это не так, речи о демонтаже мемориала нет и быть не может», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя распространяемую в Сети информацию.

Хинштейн рассказал, что 1 июня Арбитражный суд региона удовлетворил иск облпрокуратуры, которая требовала признать недействительным госконтракт с ООО «Управление капитального строительства» на возведение мемориала. Надзорное ведомство сочло, что эта компания незаконно была определена прежними властями в качестве единственного поставщика. Глава региона пояснил, что прокуратура требует взыскать в пользу бюджета 1,2 млрд рублей, выделенные компании как аванс.

«При этом самому объекту, конечно, ничто не угрожает», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее он сообщил, что в Курской области планируют возвести памятник боевому братству КНДР и России.

