«Испытывала волнение перед свадьбой»: Волочкова решила искать мужа на телевидении

Балерина Анастасия Волочкова готовится к участию в новом сезоне реалити-шоу «Свадьба вслепую», где она намерена искать потенциального супруга. В трейлере к программе она предстала в роскошном свадебном образе — элегантном платье, расшитом бусинами, с фатой и изумрудным ожерельем.
— Конечно, я испытывала волнение перед моей настоящей свадьбой, правда, — поделилась Волочкова.
Однако остается неясным, к какой именно свадьбе относится ее комментарий, поскольку церемония в рамках шоу не имеет юридической силы. Участники шоу, чьи пары подобрал ведущий, после недели совместной жизни и съемок могут продолжить общение при взаимном согласии.
У Волочковой отвалились накладные волосы во время выступления. Она энергично танцевала на сцене, когда внезапно аксессуар для волос упал с ее головы. Сама балерина, судя по опубликованным кадрам, не растерялась. Она отреагировала на произошедшее с юмором — засмеялась и стала шутить над ситуацией.
Недавно Волочкова рассказала, что вернулась на сцену и исполнила сразу два номера в своем новом шоу после операции по замене тазобедренного сустава. Ранее балерина раскрыла, почему полетела за границу, а не стала делать операцию на ноге в России.
Еще в марте артистка рассказала, что даже после хирургического вмешательства она не переставала думать о возвращении на сцену. Уже на следующий день знаменитость попыталась сесть на шпагат, из-за чего разошлись швы и потребовалась повторная процедура.