Партия примерилась к выборам

В частности, в заксобрание планирует избраться бывший справоросс, директор частной школы имени Ломоносова Галина Клочкова. Она была депутатом пятого и шестого созывов и в 2018 году выдвигалась от «Справедливой России» на выборы губернатора. После смерти лидера регионального отделения Александра Бочкарева госпожа Клочкова больше не участвовала в выборах, а сейчас выиграла праймериз по территориальной группе № 7. Действующий депутат и руководитель фракции «Новые люди» в областном закосбрании Рустам Досаев также победил на округе № 19 как сторонник «Единой России».