В очередные сроки завершения строительства школы в Аксае подрядчик не уложился

Подрядчик школы в Аксае в очередные сроки завершения строительства школы не уложился. Работы нужно было выполнить до 31 мая, но объект до сих пор не готов. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 июня начнут действовать штрафные санкции по контракту.