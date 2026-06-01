Центробанк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов до декабря

Согласно правилам, физические лица — нерезиденты из недружественных стран, официально трудоустроенные в России, смогут переводить за рубеж суммы, равные их заработной плате. Для физических лиц, не работающих в России, и для юридических лиц из недружественных государств, запрет на переводы средств за границу остается в силе. Исключение составляют иностранные компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.