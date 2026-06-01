Центробанк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов до декабря

Центральный банк России продлил действующие ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических и юридических лиц из недружественных стран. Оно будет действовать с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно правилам, физические лица — нерезиденты из недружественных стран, официально трудоустроенные в России, смогут переводить за рубеж суммы, равные их заработной плате. Для физических лиц, не работающих в России, и для юридических лиц из недружественных государств, запрет на переводы средств за границу остается в силе. Исключение составляют иностранные компании, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц.

Ограничения не затрагивают операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, осуществляющими вложения в российский финансовый рынок, с использованием счетов типа «Ин» на счета за рубежом. Банки из недружественных стран, как уточнил регулятор, смогут проводить рублевые переводы через корреспондентские счета в российских банках, при условии, что счета отправителя и получателя открыты в зарубежных финансовых организациях.

— Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения, — передает официальный сайт регулятора.

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов сообщил, что Центробанк может отложить корректировку закона о платформенной экономике на фоне конфликта между банками и маркетплейсами.