На Украине запретили организацию по популяризации творчества Пушкина

В Одесской области суд запретил деятельность организации по популяризации творчества поэта Александра Пушкина «Измаильское пушкинское общество», сообщает местное издание «Думская».
«Все имущество, средства и активы организации подлежат передаче в госбюджет. Суд признал деятельность организации антиукраинской и подрывающей безопасность государства», — сказано в публикации.
Как отмечается, «Измаильское пушкинское общество» работало почти 29 лет. Организация занималась популяризацией творчества Александра Пушкина, русской классической литературы и изучением славянской культуры.
