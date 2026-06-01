На Украине запретили организацию по популяризации творчества Пушкина

На Украине запретили организацию по популяризации творчества Пушкина, которая работала почти 29 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области суд запретил деятельность организации по популяризации творчества поэта Александра Пушкина «Измаильское пушкинское общество», сообщает местное издание «Думская».

«Все имущество, средства и активы организации подлежат передаче в госбюджет. Суд признал деятельность организации антиукраинской и подрывающей безопасность государства», — сказано в публикации.

Как отмечается, «Измаильское пушкинское общество» работало почти 29 лет. Организация занималась популяризацией творчества Александра Пушкина, русской классической литературы и изучением славянской культуры.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили запретить мультсериал «Маша и Медведь».