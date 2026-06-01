Легенда моды и скандальный художник: что известно о фильме «Кейт Мосс и Фрейд»

2002 год. 28-летняя Кейт Мосс — уже легенда моды, но за образом вечной иконы она жаждет, чтобы мир увидел ее настоящую. Рискнув, она сближается с гениальным художником Люсьеном Фрейдом — внуком Зигмунда Фрейда. Два титана британской культуры встречаются, и Мосс решается на смелый шаг — обнажиться перед кистью художника. В каждом мазке Фрейд исследует глубины души модели, превращая ее в вечную музу. Из шумных вечеринок — в тишину самопознания. История о том, как Кейт Мосс, обретя голос, открывает свою истинную сущность.