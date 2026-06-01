Легенда моды и скандальный художник: что известно о фильме «Кейт Мосс и Фрейд»

30 мая в мировой прокат вышел фильм «Кейт Мосс и Фрейд». В нем рассказывается история отношений супермодели Кейт Мосс и художника Люсьена Фрейда. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
2002 год. 28-летняя Кейт Мосс — уже легенда моды, но за образом вечной иконы она жаждет, чтобы мир увидел ее настоящую. Рискнув, она сближается с гениальным художником Люсьеном Фрейдом — внуком Зигмунда Фрейда. Два титана британской культуры встречаются, и Мосс решается на смелый шаг — обнажиться перед кистью художника. В каждом мазке Фрейд исследует глубины души модели, превращая ее в вечную музу. Из шумных вечеринок — в тишину самопознания. История о том, как Кейт Мосс, обретя голос, открывает свою истинную сущность.
В ролях:
Элли Бамбер — Кейт Мосс;Дерек Джейкоби — Люсьен Фрейд;Уилл Тудор — Джефферсон Хак;Тим Дауни — Дэвид Доусон;Жасмин Блэкбороу — Белла Фрейд;Лорен О’Хара — леди Кэролайн Блэквуд;Росс МакГарва — Марк Валберги другие актеры.
Съемочная команда:
режиссер и автор сценария — Джеймс Лукас;продюсеры — Мэттью Меткалф, Лиз Сэмуэйс, Том Блэкуэлл, Кейт Мосс и другие;оператор-постановщик — Мария Инес Манчего;художник-постановщик — Эмма Дэвис.
На чем основан сюжет фильма.
Фильм возвращает зрителя в начало 2000-х — эпоху, когда рождался новый визуальный язык моды, а личные истории вплетались в фешен-культуру. Сюжет сфокусирован на создании одной из самых известных картин с Мосс «Обнаженный портрет», написанной Фрейдом во время ее беременности. В 2002 году модель была на пике мировой славы, а Фрейд был известен как скандальный художник и внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.
Их девятимесячное сотрудничество превратилось в настоящий медиасюжет: встречи несколько раз в неделю, многочасовые ночные сеансы в студии, а тут еще и беременность Кейт — все это еще больше подогревало слухи об отношениях супермодели и художника.
В 2002-м за этим союзом следил весь культурный мир, а таблоиды приписывали героям далеко не только рабочие связи. Позже «Обнаженный портрет» продали анонимному коллекционеру за 3,9 миллиона фунтов — картина до сих пор хранится в частной коллекции.
Интересные факты:
Визуально фильм напоминает модный эдиториал: сдержанная палитра, акцент на телесности, свете и фактуре превращают каждый кадр в самостоятельное высказывание. Здесь эстетика важна не меньше сюжета, а стиль становится продолжением характеров героев. Режиссер и сценарист картины Джеймс Лукас получил «Оскара» за лучший короткометражный игровой фильм в 2015 году и еще 16 наград на международных кинофестивалях. Эксклюзивный показ картины состоялся 22 апреля в Москве в рамках 48-го Московского Международного кинофестиваля — до мировой премьеры в июне. Особым моментом стало видеообращение режиссера, записанное специально для гостей показа.
