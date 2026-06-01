Богиня из Одессы: в Ленобласти прекратила работу тоталитарная секта

Как установили правоохранители, учение «Исход» представляло собой хорошо структурированное предприятие. Помимо резиденции в Ленобласти, секта имела точки сбыта литературы в Петербурге. Так, в магазине «1000 мелочей» на Шуваловском проспекте последователи Кузнецовой продавали книги, открытки и сувениры — все, что, по замыслу «богини», должно было помочь заблудшим душам обрести «спасение» и «попасть в золотой век». Сама Кузнецова утверждала, что 5 октября 1996 года на Земле начался некий эксперимент, в ходе которого Бог стал делиться с ней новыми знаниями, а те, кто прочтет ее труды, станут избранными и смогут спастись.