Богиня из Одессы: в Ленобласти прекратила работу тоталитарная секта

Сотрудники правоохранительных органов прекратили работу религиозной группы «Исход/Еxodus», резиденция которой находилась во Всеволожском районе Ленинградской области. Поводом для оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников пожилых людей, попавших под влияние главы секты Валентины Кузнецовой, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
За годы существования организации 88-летняя Кузнецова, бывший кандидат химических наук, провозгласившая себя «Матерью Мира» и «Единой Великой Богиней», сумела втянуть в секту несколько сотен человек. По данным источников, каждый адепт был обязан ежемесячно сдавать на «общие нужды» около семи тысяч рублей, а также закупать литературу и лекции собственного авторства Кузнецовой еще на 10−15 тысяч.
Правоохранители установили, что сама «богиня» проживала в отдельном комфортабельном доме на территории резиденции. В ходе обысков там обнаружили более 10 миллионов рублей наличными и множество драгоценных изделий. Сами же последователи ютились в других постройках на участке и фактически использовались Кузнецовой в качестве бесплатной прислуги.
Вся территория была оснащена скрытой аппаратурой видеонаблюдения, с помощью которой глава секты осуществляла тотальный контроль за «подчиненными». Также при обследовании помещений выявили граждан Украины, чьи родственники воюют в рядах ВСУ. Кроме того, были найдены иностранные паспорта — украинские и латышские.
В настоящее время деятельность секты прекращена. В отношении Кузнецовой составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Следственные органы также рассматривают вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Как установили правоохранители, учение «Исход» представляло собой хорошо структурированное предприятие. Помимо резиденции в Ленобласти, секта имела точки сбыта литературы в Петербурге. Так, в магазине «1000 мелочей» на Шуваловском проспекте последователи Кузнецовой продавали книги, открытки и сувениры — все, что, по замыслу «богини», должно было помочь заблудшим душам обрести «спасение» и «попасть в золотой век». Сама Кузнецова утверждала, что 5 октября 1996 года на Земле начался некий эксперимент, в ходе которого Бог стал делиться с ней новыми знаниями, а те, кто прочтет ее труды, станут избранными и смогут спастись.
