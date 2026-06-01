Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург оценил состояние пациента, получившего российскую вакцину от рака

Александр Гинцбург заявил, что 60-летний житель Курской области, получивший российскую вакцину от меланомы, чувствует себя хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Состояние пациента, который первым получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказал директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Александр Гинцбург в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

«С пациентом все хорошо, все идет по плану», — сказал он.

Гинцбург отметил, что шестидесятилетний житель Курской области уже выписан домой после получения четвертой инъекции. Он продолжает поддерживать связь с лечащими врачами и руководством института имени Герцена.

Вакцина создается индивидуально для каждого больного на основе ДНК-кода его опухоли. Из информационной РНК формируют цепочку, кодирующую раковый антиген. После введения препарата иммунная система распознает синтезируемые белки и начинает уничтожать опухолевые ткани, включая метастазы.

Гинцбург подчеркнул, что такая терапия дает пациенту шанс не просто продлить жизнь, а полностью вылечиться от онкологического заболевания.

1 апреля Александр Гинцбург заявил, что первые результаты вакцины от рака можно оценить через три месяца.