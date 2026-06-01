Гинцбург оценил состояние пациента, получившего российскую вакцину от рака

Состояние пациента, который первым получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказал директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Александр Гинцбург в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«С пациентом все хорошо, все идет по плану», — сказал он.
Гинцбург отметил, что шестидесятилетний житель Курской области уже выписан домой после получения четвертой инъекции. Он продолжает поддерживать связь с лечащими врачами и руководством института имени Герцена.
Вакцина создается индивидуально для каждого больного на основе ДНК-кода его опухоли. Из информационной РНК формируют цепочку, кодирующую раковый антиген. После введения препарата иммунная система распознает синтезируемые белки и начинает уничтожать опухолевые ткани, включая метастазы.
Гинцбург подчеркнул, что такая терапия дает пациенту шанс не просто продлить жизнь, а полностью вылечиться от онкологического заболевания.
1 апреля Александр Гинцбург заявил, что первые результаты вакцины от рака можно оценить через три месяца.