Следком проведет дополнительные поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае в ближайшее время организуют дополнительные поисковые мероприятия по обнаружению семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в горной тайге в сентябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону и Хакасии, отметив, что расследование уголовного дела продолжается.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью перестали выходить на связь 28 сентября 2025 года. Тревогу забили после того, как женщина не появилась на работе. В машине семьи, оставленной у начала маршрута, оперативники обнаружили крупную сумму наличных, но не нашли никакого туристического снаряжения.
По данным следствия, Усольцевы были одеты легко — это подтвердили двое туристов, видевших их по дороге к горе. Телефон главы семьи в последний раз фиксировался в сети вечером в день исчезновения. Первые поиски, признанные самыми масштабными в регионе (в них участвовало более 1,5 тыс. человек), результатов не дали.
Изначально следователи отрабатывали три версии: несчастный случай, криминал и побег семьи. Однако в ходе расследования версия о добровольном уходе была опровергнута — против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства.
К поискам сейчас активно привлекают психологов красноярского отделения Российского Красного Креста, которые уже помогали волонтерам на первом этапе поисковой операции. Специалисты будут работать в полевом лагере, чтобы оказывать поддержку спасателям и добровольцам, которые продолжают прочесывать труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья, где могла пролегать дорога пропавшей семьи.
