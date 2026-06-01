МЧС: Новые правила не запрещают парковку электромобилей

Новые требования пожарной безопасности для автостоянок, вступившие в силу с 1 июня, не устанавливают запрет на парковку для владельцев электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуации России.

По словам представителей ведомства, эти нормы касаются исключительно проектирования и строительства новых парковок, но не распространяются на уже действующие объекты. Документ не вводит дополнительных ограничений для размещения электрокаров на открытых стоянках и не ужесточает ответственность за нарушение правил.

Напротив свод правил призван способствовать развитию инфраструктуры для электротранспорта. Он предусматривает возможность увеличения количества машино-мест и зарядных станций для электромобилей на подземных парковках при соблюдении противопожарных требований, передает официальный сайт министерства.

Между тем правительство России утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах. Согласно постановлению кабинета министров, с 1 сентября 2026 года на территории всей России будет запрещено использовать пиротехнику в лесах после схода снега.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
