Эксперт Степанов: Началась вторая волна передачи ВСУ закупленного у России оружия

Вторая волна передачи Украине закупленного советского и российского оружия началась и может коснуться стран Латинской Америки. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По словам специалиста, после того как восточноевропейские страны, ранее закупавшие российское вооружение, уже начали его поставки украинские стороне, теперь внимание смещается на Латинскую Америку. Степанов связал это с изменениями в политической ситуации в Венесуэле и усилением контроля со стороны США.
— Мы видим, что де-факто суверенитет в сфере национальной безопасности Венесуэлы также передан на внешний контур. Высокая вероятность передачи этого военно-технического имущества, несмотря на ограничения и контрактные обязательства. Мы понимаем, что сейчас ни нормы международного права не работают, ни контрактные договоренности, — передает слова Степанова ТАСС.
Несмотря на официальные заявления, Сербия с Боснией и Герцеговиной продолжают поставлять продукцию военного назначения на Украину, используя для этого третьи страны. Предприятия сербского и боснийского оборонно-промышленного комплекса производят вооружение, которое затем использует украинская армия. При этом ни одно предприятие пока не было привлечено к ответственности за подобные незаконные поставки.