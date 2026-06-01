Разработчик ИИ-систем Anthropic подал конфиденциальную заявку на IPO

В конце мая Anthropic привлекла $65 млрд от фондов Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. В итоге оценка Anthropic достигла $965 млрд, что сделало ее самой дорогой компанией в сфере ИИ. Теперь Anthropic опережает OpenAI ($852 млрд).