Президент ПСЖ назвал Энрике лучшим тренером в мире

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи назвал испанца Луиса Энрике лучшим тренером в мире. Об этом он заявил изданию Ici Paris Ile-de-France.
Контракт Луиса Энрике с ПСЖ истечет в 2027 году. В апреле RMC Sport сообщил, что стороны планируют продлить соглашение до 2030 года.
На соответствующий вопрос аль-Хелаифи ответил: «Тренер очень доволен нами, очень доволен Парижем. Он гордится тем, что тренирует ПСЖ, мы гордимся им. Он лучший тренер в мире. Мы очень довольны им. Вы понимаете, что это значит».
Энрике 56 лет, он возглавляет ПСЖ с 2023 года. Под его руководством парижане трижды стали чемпионами Франции (2024, 2025, 2026), по два раза выиграли Лигу чемпионов (2025, 2026) и Кубок Франции (2024, 2025). Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.