Как десятиклассник разработал модернизированную коробку передач для танка Т-90М «Прорыв»

Десятиклассник детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Иван Паршин разработал модернизированную коробку передач для танка Т-90М «Прорыв». «Вечерняя Москва» узнала у юного инженера подробности.
Главное достижение юного инженера — увеличение скорости заднего хода боевой машины почти в три раза!
Проблема медленного движения назад у отечественных танков не новая. Если вперед Т-90М способен развить впечатляющие 70 километров в час, то максимальная при движении назад не превышает 15 километров в час. В реалиях современного боя это серьезно ограничивает возможности танка. Быстро сменить позицию, укрыться от огня противника, — задача, на которую у экипажа зачастую попросту не хватает времени.
Иван Паршин, ученик технопарка «Альтаир», разработал конструкцию коробки передач, способную кардинально изменить ситуацию.
— Суть моего решения — в добавлении современной реверсивной системы, — рассказывает молодой человек. — Она состоит из двух рядов шестерен и диска сцепления между ними. Один ряд обеспечивает вращение в противоположном направлении, второй, в свою очередь, «возвращает» вращение на основной вал. Это позволяет получить так называемый овердрайв — повышенную передачу.
Преподаватель Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Михаил Платонов полностью разделяет уверенность юного инженера в предложенном им решении.
— Благодаря изменению подключения планетарных рядов мы получили овердрайв. Расчетная скорость заднего хода возросла до впечатляющих 40 километров в час! Это делает танк на порядок более маневренным, такая скорость сопоставима с движением вперед на средних передачах, — отметил он.
Иван подошел к своему делу с душой.
— Для меня решение проблемы стало не просто техническим вызовом. Это вопрос уважения к нашей армии, — поделился он с корреспондентом «Вечерней Москвы» своей мотивацией. — Я люблю нашу страну, и меня очень задевает, когда даже у лучших образцов техники есть такая уязвимость.
Путь к решению проблемы не был быстрым.
— Для начала мне нужно было проанализировать проблему коробки передач, — рассказал Иван. — Следующим этапом было проведение расчетов с теорией подкрепления. Затем — построение 3D-модели коробки передач в компьютерной среде. И наконец, основной этап — создание 3D-симуляции.
Источниками информации для молодого инженера стали открытые публикации в профильных журналах, учебники по устройству танков и новости военно-промышленного комплекса.
— Конечно, мне помогали педагоги, особенно учитель физики. В начале своего пути я не знал, как работает коробка передач и трансмиссия в целом, — признается молодой человек.
Сейчас Иван Паршин намерен продолжить совершенствование своей разработки, фокусируясь на уменьшении веса и габаритов. Его проект наглядно доказывает: поколение молодых инженеров готово брать на себя ответственность, предлагать инновационные решения и вносить свой вклад в развитие самых сложных отраслей, таких как военное машиностроение.
Детские технопарки Москвы.
«Московский транспорт» РУТ (МИИТ).
Менделеевская, ул. Образцова, 9, стр. 2.
НИЦ «Курчатовский институт».
Щукинская, ул. Рогова, 10.
«Менделеев Центр».
Менделеевская, Миусская пл., 9 стр. 12.
Наукоград" МФЮА-МАСИ.
Калужская, ул. Введенского, 1А.
«Superfood Технологии».
Сокол, ул. Врубеля, 12.
«Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана».
Бауманская, Госпитальный пер., 4/6, стр. 1.
ЦРИ Московского политеха.
Электрозаводская, ул. Б. Семеновская, 38.
ИT-технопарк «Байтик».
Ольховая, г. Троицк, Сиреневый бул., 11.
Детские технопарки Москвы.
ВДНХ, пр-т Мира, 119, стр. 34.
«Косыгин парк» РГУ имени А. Н. Косыгина.
Шаболовская, ул. М. Калужская, 1.
МАИ «Траектория взлета».
Войковская, Ленинградское ш., 5А.
РГСУ.
Беговая, ул. Беговая, 12.
«Альтаир» РТУ МИРЭА.
Юго-Западная, пр-т Вернадского, 86, стр. 2.
Анимационный технопарк «Калибр».
Алексеевская, ул. Годовикова, 9, стр. 1, п. 1.18, 2-й этаж.
«На Зорге».
Полежаевская, ул. Зорге, 9А, стр. 2.
Мобильный детский технопарк «Вектор технологий». Проект «Полезные дни».
ВДНХ, Рижский пр-д, 9.
«СМАРТ-ПАРК».
Зеленоград-Крюково, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 8.