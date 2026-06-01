Как десятиклассник разработал модернизированную коробку передач для танка Т-90М «Прорыв»

Десятиклассник детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Иван Паршин разработал модернизированную коробку передач для танка Т-90М «Прорыв». «Вечерняя Москва» узнала у юного инженера подробности.

Главное достижение юного инженера — увеличение скорости заднего хода боевой машины почти в три раза!

Проблема медленного движения назад у отечественных танков не новая. Если вперед Т-90М способен развить впечатляющие 70 километров в час, то максимальная при движении назад не превышает 15 километров в час. В реалиях современного боя это серьезно ограничивает возможности танка. Быстро сменить позицию, укрыться от огня противника, — задача, на которую у экипажа зачастую попросту не хватает времени.

Иван Паршин, ученик технопарка «Альтаир», разработал конструкцию коробки передач, способную кардинально изменить ситуацию.

— Суть моего решения — в добавлении современной реверсивной системы, — рассказывает молодой человек. — Она состоит из двух рядов шестерен и диска сцепления между ними. Один ряд обеспечивает вращение в противоположном направлении, второй, в свою очередь, «возвращает» вращение на основной вал. Это позволяет получить так называемый овердрайв — повышенную передачу.

Преподаватель Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Михаил Платонов полностью разделяет уверенность юного инженера в предложенном им решении.

— Благодаря изменению подключения планетарных рядов мы получили овердрайв. Расчетная скорость заднего хода возросла до впечатляющих 40 километров в час! Это делает танк на порядок более маневренным, такая скорость сопоставима с движением вперед на средних передачах, — отметил он.

Иван подошел к своему делу с душой.

— Для меня решение проблемы стало не просто техническим вызовом. Это вопрос уважения к нашей армии, — поделился он с корреспондентом «Вечерней Москвы» своей мотивацией. — Я люблю нашу страну, и меня очень задевает, когда даже у лучших образцов техники есть такая уязвимость.

Путь к решению проблемы не был быстрым.

— Для начала мне нужно было проанализировать проблему коробки передач, — рассказал Иван. — Следующим этапом было проведение расчетов с теорией подкрепления. Затем — построение 3D-модели коробки передач в компьютерной среде. И наконец, основной этап — создание 3D-симуляции.

Источниками информации для молодого инженера стали открытые публикации в профильных журналах, учебники по устройству танков и новости военно-промышленного комплекса.

— Конечно, мне помогали педагоги, особенно учитель физики. В начале своего пути я не знал, как работает коробка передач и трансмиссия в целом, — признается молодой человек.

Сейчас Иван Паршин намерен продолжить совершенствование своей разработки, фокусируясь на уменьшении веса и габаритов. Его проект наглядно доказывает: поколение молодых инженеров готово брать на себя ответственность, предлагать инновационные решения и вносить свой вклад в развитие самых сложных отраслей, таких как военное машиностроение.

Детские технопарки Москвы.

«Московский транспорт» РУТ (МИИТ).

Менделеевская, ул. Образцова, 9, стр. 2.

Щукинская, ул. Рогова, 10.

«Менделеев Центр».

Менделеевская, Миусская пл., 9 стр. 12.

Наукоград" МФЮА-МАСИ.

Калужская, ул. Введенского, 1А.

«Superfood Технологии».

Сокол, ул. Врубеля, 12.

«Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана».

Бауманская, Госпитальный пер., 4/6, стр. 1.

ЦРИ Московского политеха.

Электрозаводская, ул. Б. Семеновская, 38.

ИT-технопарк «Байтик».

Ольховая, г. Троицк, Сиреневый бул., 11.

Детские технопарки Москвы.

ВДНХ, пр-т Мира, 119, стр. 34.

«Косыгин парк» РГУ имени А. Н. Косыгина.

Шаболовская, ул. М. Калужская, 1.

МАИ «Траектория взлета».

Войковская, Ленинградское ш., 5А.

РГСУ.

Беговая, ул. Беговая, 12.

«Альтаир» РТУ МИРЭА.

Юго-Западная, пр-т Вернадского, 86, стр. 2.

Анимационный технопарк «Калибр».

Алексеевская, ул. Годовикова, 9, стр. 1, п. 1.18, 2-й этаж.

«На Зорге».

Полежаевская, ул. Зорге, 9А, стр. 2.

Мобильный детский технопарк «Вектор технологий». Проект «Полезные дни».

ВДНХ, Рижский пр-д, 9.

«СМАРТ-ПАРК».

Зеленоград-Крюково, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 8.