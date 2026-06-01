Хинштейн опроверг сообщения о сносе мемориала «Курская битва» в Понырях

КУРСК, 1 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск прокуратуры региона о признании недействительным госконтракта на возведение за 1,2 млрд рублей мемориала «Курская битва» в Понырях. Но речь о сносе памятника не идет, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
«Вижу в соцсетях сообщения о том, что мемориал “Курская битва” в Понырях якобы может быть снесен из-за судебного решения. Хочу всех успокоить: конечно, это не так, речи о демонтаже мемориала нет и быть не может. Сегодня Арбитражный суд региона удовлетворил иск облпрокуратуры о признании недействительным госконтракта с ООО “Управление капитального строительства” на возведение мемориала. Суд согласился с позицией надзорного ведомства, что компания незаконно была определена прежними властями единственным поставщиком», — написал он.
Хинштейн рассказал, что контракт предусматривал авансирование работ на 1,2 млрд рублей. К моменту, когда прокуратура заявила иск, аванс отработан был только частично. Прокуратура настаивает на том, чтобы средства аванса были взысканы в пользу бюджета, при этом самому объекту ничто не угрожает, заверил губернатор. «Все порочные бюрократические цепочки, которые были “скреплены” прошлой властью, методично разбиваются о силу закона», — резюмировал Хинштейн.
По данным картотеки Арбитражного суда Курской области, иск прокуратуры удовлетворен полностью. Из картотеки также следует, что прокурор Курской области 26 августа 2025 года обратился в суд с иском о признании недействительным государственного контракта и взыскании с ООО «Управление капитального строительства» более 1,1 млрд рублей. 15 декабря 2025 года, по данным картотеки, суд наложил арест на средства компании.
«15.12.2025 истцом было заявлено заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства общества с ограниченной ответственностью “Управление капитального строительства”, находящиеся на счетах, в пределах суммы 1 150 232 316 ₽ 00 коп. Арбитражный суд определил: заявление прокурора Курской области о принятии мер по обеспечению иска по делу удовлетворить», — сообщается на сайте суда.