Врач Галлямова объяснила, почему волосы быстро становятся грязными

Быстрое загрязнение волос чаще всего связано с гиперактивностью сальных желез, а не с недостаточной чистотой. Об этом рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова в комментарии «Газете.Ru».
Одной из распространенных причин является чрезмерная гигиена. Частое мытье головы агрессивными средствами нарушает защитный барьер кожи, что заставляет организм вырабатывать больше кожного сала для компенсации пересушивания. Специалист рекомендует мыть голову по мере загрязнения и избегать слишком горячей воды.
Неправильный подбор уходовых средств также способствует быстрому появлению жирности. Питательные шампуни и кондиционеры могут утяжелять волосы, а их остатки скапливаются на коже. Ошибкой считается нанесение бальзамов и масок на корни, что усиливает секрецию сальных желез.
Внешняя среда оказывает существенное влияние на состояние прически. Влажный климат, высокая температура и головные уборы из синтетических материалов усиливают потоотделение. Врач советует менять наволочку не реже одного раза в неделю для поддержания гигиены.
Гормональные колебания, стресс и неправильное питание являются внутренними факторами риска. Избыток сахара и фастфуда меняет состав кожного сала, а повышение уровня кортизола стимулирует работу сальных желез. Несмотря на невозможность изменить генетические особенности, контроль над образом жизни помогает снизить выраженность проблемы.
