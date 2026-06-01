Депутат Зубарев: Киев показывает пренебрежение международным правом, ударяя по детям

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Киевский режим показывает полное пренебрежение международным правом, нанося удары по образовательным учреждениям Донбасса и Новороссии. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.
«Очередной обстрел школы в Васильевке — результат ударов нацистского режима по гражданским объектам. Звериный оскал фашистов Киевского режима стирает грани морали, и никакие организации ООН не помогут нам их остановить. Удары по учебным учреждениям Донбасса и Новороссии — полное пренебрежение международным правом. Трагедия в Старобельске — тому подтверждение», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что только армия России способна остановить киевский режим в его стремлении истребить все русское, в том числе, детей.