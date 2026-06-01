Фестиваль «Новое движение» в Великом Новгороде посетили более 30 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек посетили мероприятия третьего фестиваля молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в ходе церемонии закрытия фестиваля.
«За пять дней фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Это был настоящий праздник! Праздник кино, праздник искусства, праздник молодости, и за это огромное спасибо нашим генеральным продюсерам, нашим организаторам, участникам, конечно же, членам жюри. Ну и вам, дорогие зрители и кинозрители. До встречи в новом году», — сказал Дронов.
Фестиваль проходил с 28 мая по 1 июня. На торжественном открытии в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского по красной дорожке прошли звездные гости — Артем Михалков, Максим Королев, Алена Бабенко, Лянка Грыу, Владимир Хотиненко и другие. В основном конкурсе участвовали девять фильмов: «Ветер в голове», «Где ты?», «Д-76», «Жужа», «Меня пожирает собственная кровать», «Не золото», «Серф Животное», «Трасса “Море-море” и “Чужой звонок”. Жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова определило победителей в номинациях: главный приз, приз за лучшую режиссуру, лучшие мужскую и женскую роли, лучшее визуальное решение. Главный приз фестиваля сопровождается премией оргкомитета в размере 1 млн рублей.
«Молодость — это энергия, честный незатуманенный взгляд на жизнь. Это движение вперед! За три года фестиваль стал важной частью жизни новгородцев и заметным событием в российском кинематографе», — добавил Дронов.
Фестиваль «Новое движение» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Новгородской области.