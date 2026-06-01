Блогер Синяк рассказал, как бежал из Краматорска

Российский бьюти-блогер украинского происхождения Игорь Синяк в интервью Ксении Собчак рассказал, что его семья переехала в РФ, спасаясь от бедности. Родители будущего блогера не могли найти работу у себя на родине, в Краматорске.
После того как отцу Синяка предложили место в Воркуте, он согласился незамедлительно. Всю свою жизнь семья уместила в одну сумку — с ней они и отправились в Россию. На вопрос Собчак о том, стала ли бедность в стране главной причиной для переезда, Синяк дал утвердительный ответ: «Абсолютно да».
Блогер родился в первой половине 90-х годов в Донецкой области. В трёхлетнем возрасте Игорь получил тяжёлую травму, из-за которой начал заикаться. Впоследствии Синяк перебрался во Францию — по некоторым данным, на него в соцсетях подписаны около 909 тысяч пользователей.
