В России планируют ввести единый пригородный билет на все виды транспорта

В России планируют ввести единый электронный билет на пригородные маршруты на разные виды транспорта. Об этом РИА Новости рассказал министр транспорта Андрей Никитин в понедельник, 1 июня.
«Главная задача сейчас — техническая. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчёты между всеми перевозчиками разных видов транспорта», — уточнил глава ведомства.
Работа по формированию удобной и независимой системы ведётся в рамках создания новой Транспортной стратегии, рассчитанной до 2050 года.