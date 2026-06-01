Президент ПСЖ оценил работу тренера Энрике

Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи сказал, что испанский тренер Луис Энрике является лучшим тренером в мире.
«Вы понимаете, что это значит», — сказал президент клуба изданию Ici Paris Ile-de-France.
Контракт Энрике с ПСЖ истечет в 2027 году, но некоторые СМИ уже утверждали, что его планируется продлить до 2030 года. Энрике тренирует клуб с 2023 года и дважды помог ему выиграть в Лиге чемпионов.
ПСЖ победил «Арсенал» в недавнем финальном матче Лиги чемпионов. В составе команды играл российский вратарь Матвей Сафонов.
