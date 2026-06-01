Эксперт Соломатина рассказала об опасности покупки разрезанных арбузов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Покупать разрезанные на части арбузы, особенно на рынках, может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала 360.ru врач-диетолог Елена Соломатина.
«На рынках пользуются спросом резаные арбузы. Продавцы их просто оборачивают в пищевую пленку. Непонятно, каким ножом их резали. Кроме того, у людей может быть свое представление о санитарии», — рассказала диетолог, добавив, что неизвестно, сколько времени такие арбузы находятся на прилавке.
Соломатина также отметила, что нарезанные арбузы лучше приобретать в супермаркетах, где предусмотрены системы охлаждения.