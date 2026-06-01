Ученые нашли сходство в социальном поведении людей и обезьян

Международная группа исследователей выяснила, что шимпанзе и бонобо организуют свои социальные связи по принципу, который схож с человеческими дружескими кругами. Работа опубликована в журнале iScience.
Исследователи изучили социальное поведение в 24 группах бонобо и шимпанзе. В качестве показателя близости отношений использовался груминг — взаимный уход за шерстью, который важен для укрепления социальных связей у обезьян.
При помощи математической модели исследователи оценили, как животные распределяют ограниченное время между членами группы. Они выяснили, что большинство обезьян посвящает значительную часть времени небольшому кругу партнеров. Как отмечается, это похоже на организацию социальных сетей у людей.
Более того, как показало исследование, приматы становятся более избирательными в выборе партнеров для общения в крупных группах. Аналогичную закономерность ранее выявили у человека.
При этом между двумя видами обезьян имелись различия. Бонобо распределяли свое внимание более равномерно между членами группы. В то же время шимпанзе концентрировались на небольшом числе наиболее близких партнеров.
Кроме того, ученые обнаружили возрастные изменения в социальных связях. Они выяснили, что чем старше были шимпанзе, тем чаще они отдавали предпочтение тесным отношениям только с самыми значимыми партнерами. Однако у бонобо подобного не наблюдалось.