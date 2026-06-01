Эксперт Бондарь рассказал, как защитить квартиру во время отпуска

Перед отъездом из дома даже на несколько дней рекомендуется перекрывать вентили на трубах водоснабжения. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в комментарии «Ленте.ру».
Специалист пояснил, что резкие скачки давления в трубах могут произойти неожиданно и привести к серьезным авариям. Регулярное использование качественной запорной арматуры не вредит ей, а наоборот, защищает детали от образования накипи и заклинивания. Однако старые или дешевые краны могут потребовать более бережного обращения.
При длительном отсутствии вода в сифонах раковин и ванн испаряется, что открывает путь неприятным запахам из канализации. Чтобы предотвратить это, эксперт советует налить в сливные отверстия немного растительного масла, которое создаст защитную пленку.
Владельцам газовых плит необходимо перекрыть вентиль на подающей трубе. Электроприборы следует отключить от розеток, а холодильник предварительно освободить от продуктов.
Также Бондарь рекомендовал передать контакты доверенных лиц, которым можно оставить ключи от квартиры, управляющей организации. Это позволит оперативно решить непредвиденные проблемы с доступом к квартире в случае чрезвычайной ситуации.
