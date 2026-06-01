Эксперт Бондарь рассказал, как защитить квартиру во время отпуска

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал налить в сливные отверстия немного масла перед отъездом из дома на длительный срок.

Источник: Аргументы и факты

Перед отъездом из дома даже на несколько дней рекомендуется перекрывать вентили на трубах водоснабжения. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в комментарии «Ленте.ру».

Специалист пояснил, что резкие скачки давления в трубах могут произойти неожиданно и привести к серьезным авариям. Регулярное использование качественной запорной арматуры не вредит ей, а наоборот, защищает детали от образования накипи и заклинивания. Однако старые или дешевые краны могут потребовать более бережного обращения.

При длительном отсутствии вода в сифонах раковин и ванн испаряется, что открывает путь неприятным запахам из канализации. Чтобы предотвратить это, эксперт советует налить в сливные отверстия немного растительного масла, которое создаст защитную пленку.

Владельцам газовых плит необходимо перекрыть вентиль на подающей трубе. Электроприборы следует отключить от розеток, а холодильник предварительно освободить от продуктов.

Также Бондарь рекомендовал передать контакты доверенных лиц, которым можно оставить ключи от квартиры, управляющей организации. Это позволит оперативно решить непредвиденные проблемы с доступом к квартире в случае чрезвычайной ситуации.

