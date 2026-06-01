Трансляции фестиваля Движения первых посмотрели свыше 3 млн россиян

Ключевой площадкой стала ВДНХ в Москве.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пятый юбилейный Международный фестиваль детства и юности Движения первых завершился в России, трансляции его мероприятий посмотрели более 3 млн россиян. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

Ключевой площадкой стала ВДНХ в Москве, а главной темой — «Сила единства. Энергия детства. Время открытий». Фестиваль объединил более 2 тыс. участников, а также гостей из 28 зарубежных стран.

«Фестиваль смотрели зрители по всей стране. Прямые трансляции с главной сцены мероприятия проходили в течение трех дней. Всего трансляции фестиваля Движения первых посмотрели более 3 миллионов россиян», — говорится в сообщении.

В ходе фестиваля ребята со всей России посещали образовательную, культурную, спортивную и творческую программу, знакомились с флагманскими и партнерскими проектами движения, участвовали в дискуссиях, семейных активностях, концертах, мастер-классах и акциях.

Важным событием фестиваля стало Шествие единства, которое объединило участников из разных регионов России, а также зарубежных гостей. Мероприятие, прошедшее в Год единства народов, стало символом общей идеи фестиваля — единства, дружбы, взаимной поддержки и готовности вместе создавать будущее.