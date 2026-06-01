Футболист «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира из-за травмы

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

РАБАТ, 1 июня. /ТАСС/. Ганский защитник московского «Спартака» Александер Джику не примет участия в чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, комментарий которого приводит портал Ghana Soccer Net.

Джику попал в расширенный состав сборной Ганы для подготовки к мировому первенству. 24 мая игрока из-за травмы заменили по ходу первого тайма суперфинала Фонбет — Кубка России по футболу. «Спартак» стал обладателем кубка страны, обыграв «Краснодар» по пенальти со счетом 4:3 (основное время матча — 1:1).

«Нам нужно было принять решение. Не так важно, кого из игроков я вызвал, но Джику заменили», — сказал Кейруш.

Джику 31 год, он перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 29 матчей. Вместе со «Спартаком» Джику стал обладателем Кубка России. Ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан», «Страсбур» и турецкий «Фенербахче».

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ганы сыграет с командами Англии, Хорватии и Панамы. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

