Футболист «Спартака» Джику пропустит чемпионат мира из-за травмы

РАБАТ, 1 июня. /ТАСС/. Ганский защитник московского «Спартака» Александер Джику не примет участия в чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш, комментарий которого приводит портал Ghana Soccer Net.
Джику попал в расширенный состав сборной Ганы для подготовки к мировому первенству. 24 мая игрока из-за травмы заменили по ходу первого тайма суперфинала Фонбет — Кубка России по футболу. «Спартак» стал обладателем кубка страны, обыграв «Краснодар» по пенальти со счетом 4:3 (основное время матча — 1:1).
«Нам нужно было принять решение. Не так важно, кого из игроков я вызвал, но Джику заменили», — сказал Кейруш.
Джику 31 год, он перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 29 матчей. Вместе со «Спартаком» Джику стал обладателем Кубка России. Ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан», «Страсбур» и турецкий «Фенербахче».