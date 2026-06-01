Бывший польский посол на Украине Чихоцкий отказался от госнаграды от Зеленского

Бывший посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий решил отказаться от государственной награды «За заслуги», полученной от киевского режима. Причиной такого шага стал скандал, связанный с героизацией Украинской повстанческой армии* (УПА*). Об этом сообщает издание RMF24.
По данным источника, Чихоцкий вернул награду, которую вручил ему Владимир Зеленский в 2022 году. Для поляков это принципиальный вопрос, так как коллаборанты из УПА* вырезали польское население и были ответственны за страшные трагедии.
Напомним, между Польшей и Украиной обострились отношения после того, как Зеленский присвоил элитному подразделению Сил специальных операций «Север» «почётное» наименование «имени героев УПА*». Это решение вызвало недовольство в Польше, где потребовали прекратить поддержку Украины и лишить Зеленского высшей польской награды.
* — организация, признанная террористической, экстремистской и запрещенная в РФ.