Врач Минин рассказал об опасностях общественных бань

Посещение общественной бани требует строгого соблюдения правил личной гигиены для защиты от грибковых инфекций и вирусов. Об этом сообщил врач Егор Минин в интервью РИАМО.
Специалист подчеркнул, что высокая влажность и большое скопление людей создают идеальную среду для распространения стафилококка и папилломавируса. Поэтому использование личных резиновых тапочек является обязательным условием. Ходить босиком по полу категорически запрещено.
Также нельзя садиться на полки без личного полотенца или простыни. Врач напомнил о недопустимости обмена предметами гигиены. У каждого посетителя должны быть свои мочалка, мыло и шампунь.
После парилки необходимо ополоснуться чистой водой и нанести увлажняющее средство, так как перегретая кожа теряет защитные свойства. Волосы в парной следует защищать специальной шапочкой, чтобы избежать перегрева кожи головы и нагрузки на сосуды.
Людям с гипертонией второй и третьей степени, сердечной недостаточностью и другими серьезными заболеваниями баня может быть опасна из-за резких перепадов температур. С осторожностью следует относиться к процедуре при варикозе, онкологии и эпилепсии. Беременным женщинам рекомендуется посещать баню только с разрешения врача, а пожилым людям и детям до трех лет нужно минимизировать время пребывания в парной, заключил Минин.
