Вечерний@Калининград: судебный отказ, борьба за выживание и июньские перемены

Трагическая история калининградки Ирины Зайченко, оказавшейся обездвиженной после неудачной операции, получила мрачное продолжение. Ирина и её супруг, настаивавшие на возобновлении уголовного дела в отношении проводившего операцию завотделением КОКБ Игоря Патлая, столкнулись с судебным отказом.
Суд не выявил в уголовном деле доказательств, которые имеют значение для установления обстоятельств дела и могли бы повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения уголовного дела, но не были оценены либо исследованы следователем. Иными словами, судья пришел к выводу, что следствие было проведено согласно букве закона, медицинская помощь оказана в полном объеме, а виновных в том, что 52-летняя женщина стала глубоким инвалидом, попросту нет. Впрочем, отказал суд и защите доктора Патлая, требовавшей признать его невиновным «по фактическим обстоятельствам дела». Возможно, медик предпримет еще одну попытку «восстановить доброе имя». Супруги же Зайченко, несмотря на отрицательный результат, однозначно намерены продолжать борьбу и идти до конца.
Еще одной грустной темой понедельника стала попытка разобраться в причинах случившегося в мае ЧП в котокафе на Генделя. Тогда свыше двух десятков «хвостиков» погибли в кипятке из-за прорыва трубы. Эта шокирующая история заставила многих задаться вопросом о том, в каких условиях сегодня вынуждены существовать многие приюты для животных, перманентно сталкивающиеся с нехваткой денег, дефицитом сотрудников и борьбой за выживание животных.
Наступил первый летний месяц, а значит, пришло время ознакомиться с очередными нововведениями, коих в июне оказалось немало. На какую выплату могут рассчитывать некоторые российские семьи, в чем суть эксперимента с использованием биометрии при регистрации на рейс, и для чего расширили перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации — об этих и других изменениях рассказываем в обзоре.
В понедельник, 1 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. И выяснил, что по сравнению с серединой мая цены выросли практически на всех заправках.
