Бывший футболист сборной Греции Иконому умер в возрасте 33 лет

АФИНЫ, 1 июня. /ТАСС/. Греческий футболист Мариос Иконому умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает газета «Катимерини».
По информации источника, игрок умер спустя несколько дней после аварии. Мотоцикл, которым управлял Иконому, столкнулся с автомобилем. Игрок скончался в отделении интенсивной терапии.
Иконому не выступал на профессиональном уровне с 2024 года, его последним клубом был греческий «Панетоликос». Ранее он играл за греческий АЕК, итальянские «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, датский «Копенгаген». В составе сборной Греции провел 6 матчей.