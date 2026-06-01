Бывший футболист сборной Греции Иконому умер в возрасте 33 лет

Иконому не выступал на профессиональном уровне с 2024 года, его последним клубом был греческий «Панетоликос». Ранее он играл за греческий АЕК, итальянские «Кальяри», «Болонью», СПАЛ, датский «Копенгаген». В составе сборной Греции провел 6 матчей.