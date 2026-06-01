В Калининградской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ — экзамены сдают более 5,5 тысячи человек

Источник: Янтарный край

Основной период проведения единого государственного экзамена в Калининградской области начался 1 июня с испытаний по химии, истории и литературе и продлится до 9 июля включительно. Всего в нём примут участие свыше 5,5 тысячи человек, из которых 4,9 тысячи — выпускники текущего года.

В 2026 году химию для сдачи выбрали более 750 выпускников — это почти на 200 человек больше, чем годом ранее. Историю написали 594 человека, а литературу — более 360 ребят. Экзамены прошли на 16 пунктах проведения.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва отметила, что в этом году единому государственному экзамену исполняется 25 лет. Калининградская область в числе первых присоединилась к эксперименту по введению ЕГЭ ещё в 2002 году. За это время, подчеркнула министр, экзамен прошёл путь от смелого эксперимента до прозрачного и надёжного инструмента для проверки знаний выпускников и создания равных возможностей для их поступления.

Следующий экзамен состоится 4 июня. Выпускники будут сдавать один из двух обязательных предметов — русский язык.

Особое внимание организаторы ЕГЭ уделяют безопасности. На всех пунктах присутствуют медицинские работники, охрана, а сотрудники полиции патрулируют территорию, контролируют входы и совершают обходы вокруг учреждений. Контрольно-измерительные материалы печатаются прямо в аудиториях, используются средства подавления мобильной связи и работает онлайн-видеонаблюдение.

По инициативе президента России выпускники одиннадцатых классов могут пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов, при этом предыдущий результат будет аннулирован. В этом году пересдачи пройдут 8 и 9 июля.