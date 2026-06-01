В Калининградской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ — экзамены сдают более 5,5 тысячи человек

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва отметила, что в этом году единому государственному экзамену исполняется 25 лет. Калининградская область в числе первых присоединилась к эксперименту по введению ЕГЭ ещё в 2002 году. За это время, подчеркнула министр, экзамен прошёл путь от смелого эксперимента до прозрачного и надёжного инструмента для проверки знаний выпускников и создания равных возможностей для их поступления.