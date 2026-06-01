Вучич: Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией

Вучич заявил, что решение об отмене безвизового режима между Сербией и Россией будет отменено даже в случае его принятия.

Источник: Комсомольская правда

Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Об этом в эфире телеканала Prva заявил президент республики Александар Вучич.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — подчеркнул Вучич, комментируя вопрос об отмене безвизового режима.

Ранее стало известно, что в Сербии обсуждается возможная отмена безвизового порядка для посещения республики гражданами России до конца года. Инициатива рассматривается в рамках стремления Сербии к вступлению в Евросоюз.

Дискуссии об отмене республикой безвизового режима также прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные решения обычно принимаются на основе симметрии и взаимности. При этом в посольстве РФ в Белграде напомнили, что безвизовый режим приносит Сербии большую пользу во всех отношениях.

