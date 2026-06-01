Вучич: Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Россией

Дискуссии об отмене республикой безвизового режима также прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные решения обычно принимаются на основе симметрии и взаимности. При этом в посольстве РФ в Белграде напомнили, что безвизовый режим приносит Сербии большую пользу во всех отношениях.