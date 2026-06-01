Ирина Ткаченко: в Калининградской области растёт доверие к институту защиты прав детей

По словам Ирины Ткаченко, в регионе ведётся полномасштабная работа по профилактике неблагополучия несовершеннолетних и защите их прав. По итогам прошлого года удалось отстоять законные права 24 подростков. Всего в адрес уполномоченного поступило 843 обращения. Чаще всего граждане обращались с вопросами, касающимися образования, социального обеспечения, выплаты алиментов, а также с жалобами на травлю и сложности во взаимоотношениях между подростками.