Ирина Ткаченко: в Калининградской области растёт доверие к институту защиты прав детей

губернатором Алексеем Беспрозванных. Главной темой разговора стали итоги работы за 2025 год и динамика доверия к институту детского омбудсмена в регионе.
Губернатор отметил, что защита сферы детства, семьи и традиционных семейных ценностей — один из основных общенациональных приоритетов. В Калининградской области прилагаются все усилия для повышения рождаемости, поддержки семей с детьми, развития социальной инфраструктуры и укрепления института семьи. «Очень важно эту работу продолжать и своевременно реагировать на возможные угрозы и деструктивные проявления в обществе», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
По словам Ирины Ткаченко, в регионе ведётся полномасштабная работа по профилактике неблагополучия несовершеннолетних и защите их прав. По итогам прошлого года удалось отстоять законные права 24 подростков. Всего в адрес уполномоченного поступило 843 обращения. Чаще всего граждане обращались с вопросами, касающимися образования, социального обеспечения, выплаты алиментов, а также с жалобами на травлю и сложности во взаимоотношениях между подростками.
Положительной динамикой по итогам прошлого года стали увеличение количества многодетных семей, снижение числа малоимущих семей, снижение общего количества детей-сирот, а также сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении. Ирина Ткаченко особо подчеркнула, что снизилось количество обращений и звонков от семей участников специальной военной операции. Это связано с работой фонда «Защитники Отечества», куда обращается основная масса граждан, взаимодействием со специалистами Государственного юридического бюро, а также активным включением в работу с участниками СВО органов власти и общественных объединений.
С 2018 года на постоянной основе работает Детский общественный совет, который обеспечивает взаимодействие уполномоченного с детьми региона по вопросам защиты их прав, свобод и законных интересов. В него входят школьники и студенты из муниципалитетов области. На протяжении прошлого года члены Совета занимались волонтёрской деятельностью, проводили правовое просвещение детей в образовательных организациях в рамках проекта «Дети — детям», а также участвовали в различных акциях.
Как отметила детский омбудсмен, снизилось общее количество звонков на Детский телефон доверия. При этом, по наблюдениям специалистов, сами разговоры стали сложнее и глубже.