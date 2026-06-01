Правительство утвердило концепцию по профилактике правонарушений подростков

Еще одним направлением станет работа над социально-психологическим климатом в школах и колледжах. Например, министерство планирует установить норматив по численности в штате педагогов-психологов. С первого квартала 2027 года в образовательных учреждениях начнут активнее применять технологии для предотвращения и разрешения конфликтов с участием детей. Отдельным пунктом стала работа с родителями — их будут обучать «конструктивному взаимодействию с детьми», сообщила пресс-служба Минпросвещения.