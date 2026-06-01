Le Parisien заявил о «бельгийском следе» в ограблении Лувра

Французское издание Le Parisien заявило, что при расследовании ограбления Лувра в 2025 году правоохранители рассматривают возможность «бельгийского следа».
Как уточняется, версия объясняется сильными позициями Бельгии в ювелирном секторе. В телефонах подозреваемых в ограблении были фотографии музея и галереи Аполлона, где находились ограбленные 19 октября 2025 года витрины с украшениями, поиск которых продолжается.
Лувр был ограблен 19 октября 2025 года, подозреваемых задержали в конце месяца. Вернуть в первые недели после ограбления удалось лишь одно из девяти похищенных ювелирных украшений.
24 февраля 2026 года французский президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке директора Лувра Лоранс де Кар.
