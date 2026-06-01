Le Parisien заявил о «бельгийском следе» в ограблении Лувра

Французское издание Le Parisien заявило, что при расследовании ограбления Лувра в 2025 году правоохранители рассматривают возможность «бельгийского следа».

Как уточняется, версия объясняется сильными позициями Бельгии в ювелирном секторе. В телефонах подозреваемых в ограблении были фотографии музея и галереи Аполлона, где находились ограбленные 19 октября 2025 года витрины с украшениями, поиск которых продолжается.

Лувр был ограблен 19 октября 2025 года, подозреваемых задержали в конце месяца. Вернуть в первые недели после ограбления удалось лишь одно из девяти похищенных ювелирных украшений.

24 февраля 2026 года французский президент Эммануэль Макрон принял прошение об отставке директора Лувра Лоранс де Кар.

Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
