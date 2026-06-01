Дмитрия Игдисамова назначили главным тренером ЦСКА

Дмитрий Игдисамов занял пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Контракт с Дмитрием Игдисамовым рассчитан на два года с оптицей продления еще на два.
«В 2024 году молодежная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом Медийной футбольной лиги, а в 2025-м завоевала серебряные медали. Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды», — отмечается в публикации.
