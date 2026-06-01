Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрия Игдисамова назначили главным тренером ЦСКА

ФК ЦСКА заключил двухлетний контракт с тренером Дмитрием Игдисамовым.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Игдисамов занял пост главного тренера ЦСКА, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с Дмитрием Игдисамовым рассчитан на два года с оптицей продления еще на два.

«В 2024 году молодежная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом Медийной футбольной лиги, а в 2025-м завоевала серебряные медали. Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Динамо» объявил о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера.