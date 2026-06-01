Диетолог Редина рассказала, сколько можно съесть ягод в день

Чрезмерное употребление черешни может привести к летальному исходу у людей с заболеваниями почек, заявила семейный нутрициолог Наталья Шипарева в комментарии NEWS.ru. Опасность представляет высокое содержание калия в ягоде, который здоровый организм выводит без проблем. Однако при сниженной функции почек вещество задерживается в крови, вызывая гиперкалиемию. Это состояние чревато мышечной слабостью и нарушениями сердечного ритма вплоть до остановки сердца.