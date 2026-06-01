Диетолог Редина рассказала, сколько можно съесть ягод в день

В день взрослому человеку рекомендуется съедать около 200−300 граммов ягод. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала Диетолог Ольга Редина.
Она отметила, что этого количества достаточно для получения необходимых витаминов и антиоксидантов. Превышение дозы может привести к вздутию живота, расстройству пищеварения и резким скачкам уровня сахара в крови.
Эксперт подчеркнула, что не существует одной самой полезной ягоды. Черника поддерживает зрение, черная смородина богата витамином С, а малина содержит много клетчатки. Для максимальной пользы важно включать в рацион разные виды сезонных продуктов, а не делать ставку на один.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонностью к аллергии следует соблюдать осторожность. Клубника и малина считаются сильными аллергенами. При гастрите или язвенной болезни употребление ягод необходимо согласовывать с врачом, так как они могут усилить симптомы.
Редина опровергла миф о возможности создать запас витаминов на год вперед. Организм не способен накапливать большинство полезных веществ впрок. Ягоды стоит рассматривать как часть здорового сезонного питания, а не как способ компенсировать будущие ошибки в рационе.
Чрезмерное употребление черешни может привести к летальному исходу у людей с заболеваниями почек, заявила семейный нутрициолог Наталья Шипарева в комментарии NEWS.ru. Опасность представляет высокое содержание калия в ягоде, который здоровый организм выводит без проблем. Однако при сниженной функции почек вещество задерживается в крови, вызывая гиперкалиемию. Это состояние чревато мышечной слабостью и нарушениями сердечного ритма вплоть до остановки сердца.
