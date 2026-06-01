Кабмин предложил штрафовать почту за нарушения при рассылке платежек

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 50 тыс. руб. для организаций федеральной почтовой связи за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.
Законопроект, разработанный Минцифры, дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 13.19. Согласно законопроекту, за нарушения при рассылке платежей, информации о размере платы за жилье и коммунальные услуги, а также задолженности по ним предлагается ввести предупреждение или штраф: для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.
Изменения коснутся и направления квитанций с расчетом взноса на капитальный ремонт на предстоящий календарный год.
В случае принятия законопроект вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Как отмечается в пояснительной записке, отсрочка нужна для переходного периода, чтобы обеспечить работу информационной системы организации федеральной почтовой связи.
Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета.
Ранее стало известно, что из пакета мер поддержки «Почты России» исключили обязательное получение лицензий для операторов доставки и требование к маркетплейсам открывать ПВЗ в отделениях почтового оператора.
Первоначальный проект, внесенный Минцифры в правительство в марте, предлагал обязать операторов доставки получать лицензии на услуги почтовой связи с госпошлиной от 1 до 100 млн руб. Однако, как сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство приняло решение доработать законопроект с учетом обратной связи от бизнеса, и ранее предложенные нормы были исключены. Как отмечалось, финальная редакция будет определена перед внесением в Госдуму.
