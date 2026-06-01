Небензя заявил о непоследовательности заявлений Бухареста: в СБ ООН обсудили инцидент с дроном

В понедельник, 1 июня, проходит созванное по инициативе Бухареста заседание Совбеза ООН. Румыния выдвинула «голословные и ничтожные» обвинения в адрес РФ по ситуации с дроном. Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал установить все обстоятельства ЧП с привлечением к расследованию Москвы. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании.
Дипломат указал на непоследовательность утверждений официального Бухареста. Он подчеркнул, что важно провести объективный анализ произошедшего.
«Именно на достоверных фактах, а не политических лозунгах должны строиться любые оценки такого рода происшествий», — прокомментировал Василий Небензя.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, РФ так и не получила ответ от Бухареста на заявления президента России Владимира Путина. Глава государства ранее отметил готовность Москвы изучить обломки упавшего в Румынии БПЛА.