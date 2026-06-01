Небензя заявил о непоследовательности заявлений Бухареста: в СБ ООН обсудили инцидент с дроном

В понедельник, 1 июня, проходит созванное по инициативе Бухареста заседание Совбеза ООН. Румыния выдвинула «голословные и ничтожные» обвинения в адрес РФ по ситуации с дроном. Российский постпред при ООН Василий Небензя призвал установить все обстоятельства ЧП с привлечением к расследованию Москвы. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании.